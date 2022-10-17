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23:41, 17 октября 2022Мир

Иранские дроны назвали завоевавшими уважение Запада после ударов на Украине

Специалист по безопасности Визингр: Запад больше не смеется над иранскими беспилотниками

Фото: Sobhan Farajvan/ Globallookpress.com

Эксперт по безопасности Лукаш Визингр в беседе с Lidovky назвал иранские дроны-камикадзе завоевавшими уважение Запада после ударов на Украине. По его словам, западные страны больше не смеются над этими беспилотниками.

По словам специалиста, раньше БПЛА Shahed-136 не воспринимали всерьез, поскольку он издавал слишком громкие звуки при приближении. Теперь характерное гудение оказывает психологическое давление на противника, как во время Второй мировой войны это делали самолеты «Юнкерс 87», в которые намеренно встраивали сирены, добавил эксперт.

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«Их трудно сбивать, потому что они летают низко и относительно медленно. Что парадоксально, для большинства современных средств ПВО это проблема. Это такая крылатая ракета для бедных», — объяснил Лукаш Визингр.

Он указал, что используемая версия Shahed-136 не имеет камеры и может атаковать только стратегические цели, однако разрушительный эффект достигается за счет массовости, поскольку беспилотники летают роем.

Эксперт призвал не сравнивать иранский дрон с турецким беспилотником Bayraktar, поскольку они выполняют разные задачи. Bayraktar — это в первую очередь разведчик, который способен «зависать» на позиции и передавать данные командованию. Главная задача Shahed-136 — наносить удары.

Ранее МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России и призвал немедленно прекратить их. Ведомство заявило, что Москва использует для ударов по объектам критической инфраструктуры беспилотники иранского производства.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что страна не поставляет России оружие для использования в боевых действиях на Украине. Дипломат опроверг сообщения о планируемой поставке Тегераном баллистических ракет собственного производства и беспилотных летательных аппаратов.

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Марина Совина
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