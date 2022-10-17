В муниципалитетах Подмосковья открыты Центры помощи семьям мобилизованных

По поручению Андрея Воробьева в Подмосковье открыты Центры помощи семьям мобилизованных

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в каждом муниципалитете открыты Центры помощи семьям мобилизованных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

В них также могут обратиться за поддержкой близкие добровольцев, отправившихся в зону СВО. «У каждой семьи свои вопросы — кредитные каникулы, детский сад, социальная поддержка и так далее. Для их решения открываем в каждом округе штаб поддержки семей мобилизованных и добровольцев. Сейчас таких штабов уже 60, там работают социальные работники, психологи, юристы и волонтеры», — рассказал Андрей Воробьев.

В каждом из 60 таких общественных муниципальных штабов сопровождение семей ведется в проактивном режиме. С ними держат постоянный контакт, изучают жизненные ситуации, принимают и обрабатывают обращения, контролируют решение проблем.

За центрами закреплены социальные работники, психологи, юристы, волонтеры. Обратившиеся сюда люди могут получить широкий спектр услуг — от психологической и юридической помощи до консультаций и оформления необходимых документов. Им помогут устроить ребенка в детский сад без очереди, разобраться с работой банковских карт, разъяснят, какие меры поддержки положены семье мобилизованного и как их получить.

Здесь также принимают заявки на оказание социальной помощи инвалидам. Среди популярных запросов — доставка продуктов питания, помощь по дому и выгул домашних животных.

Всего в помощи семьям мобилизованных задействовано порядка 2 тысяч волонтеров. Одним из первых открылся Центр в подмосковной Балашихе.

«К нам уже обратилось несколько десятков семей мобилизованных с различными просьбами. Кому-то нужны продукты питания, кто-то просил устроить ребенка в детский садик, кому-то нужна была юридическая помощь, разъяснения по положенным мерам поддержки — выплаты, питание в школах. Мы оперативно отреагировали на просьбу матери мобилизованного бойца убрать квартиру. Она инвалид. Мы с волонтерами сделали генеральную уборку, прибили полку, починили сифон на кухне, — рассказывает руководитель ресурсного центра поддержки добровольцев "Волонтеры Подмосковья" в Балашихе Елена Жарова. — Волонтеры готовы оказать помощь, прийти убрать квартиру, приготовить, забрать ребенка из детского сада, погулять с собакой. Кроме того, наши мобилизованные ребята должны понимать, что тыл прикрыт и их близкие, их дети не остались одни, что есть люди, которые готовы их поддерживать».

Мария из Химок на днях проводила мужа, а затем начала заниматься оформлением ребенка в детский сад. Всю связанную с этим волокиту взял на себя Центр помощи семьям мобилизованных. «Сегодня нам в центре помощи выдали путевку в детский садик на младшего ребенка. Возраст уже подошел, а мне нужно выходить на работу. Также здесь помогли решить вопрос по льготному питанию и продленке в школе для старшей дочери, — рассказала Мария. — Сначала казалось, что это большая волокита, надо добиваться помощи. А получилось так, что мне самой позвонили и нужно было только прийти сюда, поставить подпись и все готово. Даже не верится, что все так просто может быть».

Подробно обо всех мерах поддержки мобилизованнных, добровольцев и членов их семей — в постановлении губернатора Московской области.

