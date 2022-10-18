Названы навсегда вышедшие из моды стрижки

Marie Claire: асимметричные стрижки навсегда утратили свою актуальность

Редакторы журнала Marie Claire совместно со специалистами бренда Прелесть Professional назвали стрижки, которые навсегда вышли из моды. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В список попали асимметричные стрижки и рваный боб (прическа, при которой пряди у лица остаются более длинными, а по направлению к затылку — короткими — прим. «Ленты.ру»). В то же время эксперты отметили, что в первом случае асимметрия может присутствовать только в укладках. Так, они посоветовали сделать прикорневой объем с помощью специальных средств для стайлинга и перекинуть основную часть волос набок.

Помимо прочего, свою актуальность утратили густые прямые челки, поскольку делают черты лица тяжелыми и грубыми. Вдобавок авторы материала включили в перечень очень короткие стрижки, например, «под мальчика».

В заключение устаревшей оказалась каре на ножке — стрижка, которая предполагает укороченные пряди на затылке, объемные на макушке и удлиненные у лица. По словам экспертов, упомянутая прическа стала немодной из-за сложности ее исполнения и постоянного ухода за ней.

Ранее модные редакторы портала Refinery29 перечислили главные тренды в прическах на осень. Специалисты порекомендовали обратить внимание на многослойные стрижки полукругом, а также на челки-шторки различной длины.

