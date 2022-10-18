В Запорожской области рассказали об «армаде» дронов ВСУ

Рогов заявил «о целой армаде» дронов ВСУ на линии соприкосновения в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили большое количество дронов на линию соприкосновения в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова приводит ТАСС.

«Целые армады беспилотников с подвесами, [их] направляют сейчас больше, чем когда-либо. У них появились новые десятки беспилотников», — рассказал он.

По его словам, украинские военные располагают разведывательными дронами, однако в основном они обеспечены подвесами с самодельными взрывными устройствами.

Ранее в регионе обнаружили около десяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Рогов объяснил, что эти группы удалось обнаружить благодаря беспилотникам. Более того, после этого союзные силы открыли артиллерийский огонь по украинским ДРГ.