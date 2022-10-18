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18:06, 18 октября 2022Путешествия

Альпинист подрался с медведем во время восхождения и снял бой на видео

Японский альпинист снял на видео, как отбивается от напавшей на него медведицы кулаками

Альпинист из Японии во время восхождения на гору Футаго подвергся нападению бурой медведицы. Видео боя с животным за жизнь, быстро набравшее популярность в сети, публикует Telegram-канал «Двач».

Отмечается, что происходящее удалось заснять на экшн-камеру, закрепленную у мужчины на голове. На кадры попал момент, как на альпиниста, который карабкается по скале, сверху спрыгивает медведица — от страха японец начинает громко кричать. Животное падает на уступ чуть ниже и оттуда снова нападает на туриста, однако герой ролика дает отпор зверю, отбиваясь ногами и кулаками.

Чуть позже на видео появляется медвежонок, который прячется в кустах. Драка с диким зверем заканчивается бегством животного и его детеныша — после того, как косолапые скрылись из виду, альпинист забирается на верх скалы и, тяжело вздыхая, озирается по сторонам.

Дарья Рыбак
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