Альпинист подрался с медведем во время восхождения и снял бой на видео
Альпинист из Японии во время восхождения на гору Футаго подвергся нападению бурой медведицы. Видео боя с животным за жизнь, быстро набравшее популярность в сети, публикует Telegram-канал «Двач».
Отмечается, что происходящее удалось заснять на экшн-камеру, закрепленную у мужчины на голове. На кадры попал момент, как на альпиниста, который карабкается по скале, сверху спрыгивает медведица — от страха японец начинает громко кричать. Животное падает на уступ чуть ниже и оттуда снова нападает на туриста, однако герой ролика дает отпор зверю, отбиваясь ногами и кулаками.
Чуть позже на видео появляется медвежонок, который прячется в кустах. Драка с диким зверем заканчивается бегством животного и его детеныша — после того, как косолапые скрылись из виду, альпинист забирается на верх скалы и, тяжело вздыхая, озирается по сторонам.