Российское военные заняли село Горобьевка в Харьковской области

Минобороны отчиталось о том, что ВС РФ заняли село Горобьевка в Харьковской области

На Купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступательных действий заняли населенный пункт Горобьевка Харьковской области. Об этом во вторник, 18 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве также заявили, что Вооруженные силы России нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины.

Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими войсками была сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками. В результате противник отброшен на исходные позиции, отчитались в Минобороны.