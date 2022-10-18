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13:45, 18 октября 2022Россия

Российское военные заняли село Горобьевка в Харьковской области

Минобороны отчиталось о том, что ВС РФ заняли село Горобьевка в Харьковской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На Купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступательных действий заняли населенный пункт Горобьевка Харьковской области. Об этом во вторник, 18 октября, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве также заявили, что Вооруженные силы России нанесли значительное поражение подразделениям 1-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины.

Кроме того, в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими войсками была сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками. В результате противник отброшен на исходные позиции, отчитались в Минобороны.

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Евгения Куликова
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