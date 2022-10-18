В США назвали приоритетом успешные переговоры с Россией об обмене заключенными

Белый дом: США нацелены на успешный исход переговоров с Россией об обмене заключенными

Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер назвала успешное завершение переговоров с Россией об обмене заключенными целью государства. Ее слова приводит ТАСС.

«Возвращение Бриттни Грайнер и Пола Уилана на родину является приоритетом для нынешней администрации», — заявила представитель Белого дома. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты нацелены продолжать вести диалог с Россией о возможных перспективах до тех пор, «пока это не превратится из приоритета в реальность».

Жан-Пьер добавила, что Совет национальной безопасности Белого дома и Госдепартамент США прикладывают все усилия для освобождения заключенных американцев из России. Она напомнила, что правительство Соединенных Штатов уже имело успехи в возвращении на родину своих осужденных в других странах граждан.

Пресс-секретарь не стала уточнять, обсуждал ли в последнее время Вашингтон освобождение Грайнер и Уилана с Москвой. «Как мы говорили ранее, мы стараемся сохранять эти переговоры в непубличном пространстве. И мне нечем делиться по поводу каких бы то ни было недавних переговоров», — сказала Жан-Пьер.

16 сентября представитель Белого дома потребовала от России немедленного принятия предложения США по обмену заключенными. Она заявила, что Москва должна сделать это «сегодня же».