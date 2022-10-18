Девушка заказала платье на сайте Shein и удивилась при примерке

Блогерша Элли Мари заказала платье на сайте Shein и получила наряд другого фасона

Блогерша Элли Мари заказала наряд на сайте ретейлера Shein и удивилась при примерке. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка показала скриншот каталога интернет-магазина с желаемым предметом гардероба. Так, она решила приобрести лиловое корсетное платье с юбкой солнце до колена, открытыми плечами и длинными рукавами из прозрачной ткани. За данный товар она заплатила 21,99 фунта стерлингов (примерно 1500 рублей).

Затем 17-летняя юзерша предстала перед камерой, продемонстрировав полученную ею вещь. Платье оказалось другого фасона и цвета. Кроме того, отличались материал и размер изделия. При этом наряд прикрывал колени пользовательницы сети, был украшен цветами и имел короткие рукава.

Ранее в октябре сообщалось, что блогерша Ханна Фоули купила обувь китайского бренда Shein и сломала оба каблука на первой вечеринке.