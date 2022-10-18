Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:39, 18 октября 2022Ценности

Девушка заказала платье на сайте Shein и удивилась при примерке

Блогерша Элли Мари заказала платье на сайте Shein и получила наряд другого фасона

Кадр: @elliemarie160 / TikTok

Блогерша Элли Мари заказала наряд на сайте ретейлера Shein и удивилась при примерке. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка показала скриншот каталога интернет-магазина с желаемым предметом гардероба. Так, она решила приобрести лиловое корсетное платье с юбкой солнце до колена, открытыми плечами и длинными рукавами из прозрачной ткани. За данный товар она заплатила 21,99 фунта стерлингов (примерно 1500 рублей).

Затем 17-летняя юзерша предстала перед камерой, продемонстрировав полученную ею вещь. Платье оказалось другого фасона и цвета. Кроме того, отличались материал и размер изделия. При этом наряд прикрывал колени пользовательницы сети, был украшен цветами и имел короткие рукава.

Ранее в октябре сообщалось, что блогерша Ханна Фоули купила обувь китайского бренда Shein и сломала оба каблука на первой вечеринке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
В Иране сообщили о новых поставках ракет и дронов в Россию
Опубликован трейлер новых «Телепузиков»
Женщина прожила на улице несколько лет ради кота
Российским ипотечникам захотели поставить памятник
Пентагон не смог подтвердить поставку Ираном ракет России
Байден застыл после внезапного вопроса журналиста и попал на видео
Британия и Индия создали новую совместную группу по обороне
Популярный блогер подтвердил свой отъезд из России
Хирург предостерег от опасных ошибок при лечении боли в спине
В сети удивились качеству свадебного платья невесты за три тысячи рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.