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14:20, 18 октября 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны показало карту боевых действий на Украине на 18 октября

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Миноброны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 18 октября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте показаны события, которые произошли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и точки нанесения ударов.

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ

Оборонное ведомство сообщило об отражении атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех участках боевых действий — на николаево-криворожском, краснолиманском и купянском направлениях. Суммарно Вооруженные силы России уничтожили на этих участках около двухсот солдат ВСУ. В Харьковской области ВС России взяли под контроль населенный пункт Горобьевка.

Кроме того, российская артиллерия и Воздушно-космические силы нанесли ряд ударов по инфраструктурным объектам ВСУ. Среди прочих в Одесской области была поражена и уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины.

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Всего по состоянию на 18 октября с начала проведения СВО российские военные уничтожили: 323 самолета, 161 вертолет, 2266 беспилотных летательных аппаратов, 381 зенитный ракетный комплекс, 5876 танков и других боевых бронированных машин, 871 боевую машину реактивной системы залпового огня, 3485 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6635 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

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Валерий Розенберг
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