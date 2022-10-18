Мужчина инсценировал собственное похищение и потребовал от отца выкуп

India Today: индиец инсценировал собственное похищение и потребовал у родственников выкуп

Полиция индийского города Дели арестовала мужчину, который инсценировал собственное похищение и потребовал у отца крупную сумму денег в качестве выкупа. Об этом сообщает India Today.

Родственники Према Чанды подали в полицию заявление, в котором говорилось, что им позвонил сын и сообщил, что его похитили неизвестные. Злоумышленники якобы требовали выплатить им 200 тысяч рупий (150,6 тысячи рублей). В противном случае похитители угрожали убить его.

Полиция начала расследование. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мобильный телефон индийца работает и находится в деревне Дханкот, штат Харьяна. Приехав туда, полицейские и родственники мужчины нашли Према.

Индиец попытался скрыться от них на мотоцикле, но полиции удалось догнать и задержать его.

В ходе допроса Прем рассказал, что ему нужны были деньги, и он сам инсценировал похищение, чтобы получить выкуп от отца.

Ранее житель нигерийского города Абеокута инсценировал свое похищение ради того, чтобы получить от родителей крупную сумму в качестве выкупа. Он договорился с друзьями и потребовал у своих родителей восемь миллионов нигерийских найр (1,1 миллиона рублей) под предлогом того, что его похитили вооруженные преступники.