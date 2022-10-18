Во дворе российского храма нашли пакет с человеческим черепом

В Ленинградской области неизвестный мужчина оставил пакет с человеческим черепом в храме

В Ленинградской области обнаружили пакет с человеческим черепом на территории храма. Об этом во вторник, 18 октября, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 16 октября в церковь, расположенную во Всеволожском районе, мужчина принес пакет и хотел отдать его служащим. В итоге неизвестный оставил пакет во дворе, его вскоре нашли. Оказалось, что внутри лежит человеческий череп.

На место происшествия приехали полицейские. Сейчас обнаруженные останки отправили для проведения исследования.

Ранее стало известно, что в Москве прохожие обнаружили тело 14-летнего подростка без верхней одежды. Тело мальчика нашли 16 октября в районе «Косино-Ухтомский» около озера «Святое».