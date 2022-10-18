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08:27, 18 октября 2022Интернет и СМИ

Доктор Мясников развеял миф о вреде телевизора перед сном

Врач Мясников заявил, что просмотр телевизора перед сном не приводит к бессоннице

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярный миф о вреде просмотра телевизора перед сном. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» специалист заявил, что распространенная у россиян привычка не приводит к бессоннице. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор объяснил, что просмотр фильмов или сериалов перед сном не является вредным занятием, если это помогает человеку легче заснуть. Однако медик подчеркнул, что такой метод подходит не всем и иногда вызывает поверхностный сон.

«Если я что-нибудь посмотрю вечером, я могу перевозбудиться и не заснуть. Но если вы ложитесь, смотрите, прекрасно засыпаете, значит, пока справляетесь», — отметил врач. Поменять привычку стоит в том случае, если человек перестал засыпать из-за просмотра телевизора, добавил ведущий.

Ранее Мясников опроверг стереотип о правильной позе для сна. Врач не согласился с мнением о том, что сон на спине способствует развитию болезни Альцгеймера. Телеведущий также добавил, что стандартов для сна не существует.

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Олег Давыдов
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