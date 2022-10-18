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09:12, 18 октября 2022Ценности

Девушка осталась с внешностью мистера Бина после процедуры в салоне красоты

Блогерша Сара Доннели осталась с внешностью мистера Бина после ламинирования бровей

Кадр: TikTok

Блогерша записалась в салон красоты на ламинирование бровей и осталась с внешностью главного героя британского комедийного сериала «Мистер Бин» после процедуры. О случившемся она рассказала подписчикам в TikTok.

На размещенных кадрах пользовательница соцсети Сара Доннели со смехом продемонстрировала результат работы специалиста. В ролике она запечатлена с широкими черными бровями разной формы. «Я решила не отставать от молодежи и сходила на ламинирование бровей. Вот что из этого вышло», — рассказала девушка в описании к посту.

Видео стало вирусным и набрало около 100 тысяч просмотров. Юзеры принялись шутить над новой внешностью героини материала в комментариях. «Ты пытаешься затмить мистера Бина?», «Точно, ты теперь похожа на мистера Бина!», «Это самые настоящие мохнатые бургеры!», «Это очень смешно, но скоро они вернутся к нормальному виду», — высказались они.

Ранее в октябре россиянка, которая прославилась в сети благодаря огромным нарисованным бровям, удивила поклонников своим преображением. 24-летняя жительница Якутии Анжелика Протодьяконова разместила снимок, на котором запечатлена в кроп-топе на шнуровке в зоне декольте без черных бровей на пол-лба.

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Карина Черных
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