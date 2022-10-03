Россиянка избавилась от бровей на пол-лба и удивила подписчиков

Блогерша Анжелика Протодьяконова избавилась от огромных бровей и удивила фанатов

Россиянка, которая прославилась в сети благодаря огромным нарисованным бровям, удивила поклонников своим преображением. Соответсвующее фото она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), насчитывающей 102 тысячи подписчиков.

24-летняя жительница Якутии Анжелика Протодьяконова разместила снимок, на котором запечатлена в кроп-топе на шнуровке в зоне декольте без черных бровей на пол-лба. На изображении видно, что девушка сделала макияж в нюдовых оттенках, однако в то же время полностью избавилась от мейкапа бровей.

Фанаты восхитились внешним видом женщины, о чем принялись писать в многочисленных комментариях. «Красивая», «Без бровей ты выглядишь намного лучше», «Милая девушка», «Вау, ты изменилась», «Прекрасная», «Отлично выглядишь», — высказывались они.

Протодьяконова обрела известность в сети после того, как неизвестный запечатлел ее в автобусе с толстыми бровями прямоугольной формы, а затем разместил снимок в интернете. Кадр стал вирусным и набрал тысячи лайков.

В феврале 2020 года девушки массово сбрили брови ради сходства с американской супермоделью Кендалл Дженнер. Таким образом пользовательницы социальной сети TikTok приняли участие в челлендже Fox Eye. Его суть состоит в том, чтобы сбрить угол брови и дорисовать на его месте прямую линию, уходящую к вискам. По мнению пользователей сети, так создается эффект «лисьих глаз», который часто использует в своем макияже Кендалл Дженнер.