Россиянам дали советы по борьбе с думскроллингом

Социолог Каменева посоветовала отвлекаться от думскроллинга на книги и прогулки

Широкое распространение в современном обществе получило такое явление, как думскроллинг, которое характеризуется навязчивой потребностью чтения плохих новостей, рассказала доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Татьяна Каменева. В разговоре с «Лентой.ру» она перечислила приемы, которые могут помочь избавиться от бесконтрольного желания поглощать негативные новости.

По словам специалиста, пользователи зачастую отмечают отрицательное влияние негативного контента на эмоциональное и физиологическое состояние, но все равно стремятся быть в курсе событий, которые сегодня достаточно драматичны.

Причины думскроллинга

В научном мире существует мнение о естественных причинах подобного явления, поделилась Каменева. Так, опасности для наших далеких предков выступали стимулом к адаптации, побуждали их изучать окружающий мир для выживания в нем.

Но современный мир предлагает нам информацию об опасности не в реальности, а опосредованно через цифровой контент, отметила социолог. Зачастую она уже переработана, преувеличена, направлена на различные органы чувств, распространяется с огромной скоростью, дополняясь при этом негативными подробностями и оценками.

Социальные сети с опорой на наши новостные запросы все чаще в таких обстоятельствах предлагают новые порции устрашающей информации. В реальности каждому современному человеку угрожает куда меньше подобных опасностей, чем несколько сотен лет назад Татьяна Каменева социолог

Последствия думскроллинга

«Исследования показывают, что если в марте-апреле 2022 года думскроллинг занимал второе место в рейтинге вещей, отвлекающих людей от работы, так считали 15 процентов респондентов, принявших участие в опросе, то на сегодняшний день подобного мнения придерживаются 27 процентов, и около 25 процентов отмечают, что проживают плохие новости внутри себя, в результате ухудшается настроение, общее психоэмоциональное состояние», — привела статистику социолог.

Последствия думскроллинга, по ее словам, варьируются в зависимости от индивидуальных особенностей человека. В целом, он погружает человека в состояние стресса, вызванного необходимостью постоянного поиска новостей, реакцией на их прочтение и невозможностью хотя бы как-то повлиять на ход событий, отраженных в новостной ленте.

С точки зрения проявлений физических и психологических реакций на думскроллинг можно отметить повышенную тревожность, депрессивные эпизоды, ощущение изоляции, головные боли, сложности с концентрацией внимания, рассеянность, бессонницу, нарушение пищевого поведения, деформацию социальных контактов с ближним окружением и другое Татьяна Каменева социолог

Как справится с думскроллингом

Бороться с думскроллингом, по словам Каменевой, достаточно сложно. Ведущую роль в этом должны играть самоконтроль и самоорганизация. «Первым, для многих самым проблемным шагом, должно стать признание себе, что вы зависимы от негативных интернет-новостей», — обратила внимание она и назвала приемы, которые могут помочь справиться с думскролингом.

Во-первых, важно определить, сколько времени человек тратит на прочтение негативной новостной интернет-информации. «Вы удивитесь, поняв, как много времени вы отдаете интернет-пространству, хотя тот же самый объем сведений могли бы получить, прочитывая новостную ленту по 20-30 минут утром и вечером. Зачастую в течение дня ключевое содержание новостей не меняется, они только обрастают подробностями и оценками посторонних для вас людей», — объяснила социолог.

Во-вторых, стоит определить личностную значимость подобной информации конкретно для вас, то есть подумать о том, что нового узнали, где это понадобится, какую пользу принесет и так далее.

В-третьих, необходимо переключаться с негативной новостной ленты на позитивную. В лучшем случае это может быть интернет-контент с мастер-классами, видео-уроками, онлайн-школами, хорошей музыкой и подобным.

«Попробуйте отписаться от новостей, на которые вы «подсели» спонтанно, не имея намерения получать сведения из этих источников. Новости повторяются. Зачем вам нужно мнение всего мира относительно события в каком-то маленьком городке? Если же одолевает непреодолимое пока желание «встряхнуться», испытать переживания и бурные эмоции, можно почитать книгу, даже электронную, написанную мастером слова», — посоветовала Каменева.

Кроме того, хотя бы один раз в неделю вместо времени, проведенного за чтением новостей, можно попробовать выбраться на прогулку по улице или просто посидеть в сквере, парке, на лавочке около дома и посмотреть на окружающих, на небо, помечтать.

«Важно отвлечься от навязчивой потребности знать все обо всех потенциальных опасностях современной жизни. Постепенно станет совершенно очевидно, что несмотря ни на что жизнь продолжается, мир вокруг значительно интереснее, добрее и позитивнее, нежели негатив в новостной ленте интернет-пространства», — подытожила социолог.

Ранее психолог и основатель компании Inbalansy Юлия Карасева в разговоре с «Лентой.ру» посоветовала не пользоваться телефоном перед сном или придумать ритуал, чтобы перестать думскроллить.