Высокопоставленного чиновника в Германии уволили из-за связей с Россией

Spiegel: главу ведомства по кибербезопасности ФРГ Шенбома уволили из-за связей с Россией

Главу Федерального ведомства по безопасности информационной техники ФРГ (BSI) Арне Шенбома уволили из-за его связей с Россией, сообщает Spiegel.

Как стало известно от источников в МВД Германии, в отношении высокопоставленного чиновника возбудили дисциплинарное дело. Других подробностей издание не приводит.

О том, что главу немецкого ведомства по кибербезопасности заподозрили в связах с Россией, сообщалось 10 октября. Уточнялось, что Шенбома подозревают в контактах с ассоциацией «Совет кибербезопасности Германии» (Cyber-Sicherheitsrat Deutschland). Была выдвинута версия, что организация причастна к российским спецслужбам.

В мае бюджетный комитет бундестага лишил части финансовых привилегий бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера из-за его деловых и политических связей с Россией. Комитет решил остановить государственное финансирование бюро экс-канцлера и выплату зарплат его сотрудникам. Тем не менее Шредеру сохранили пенсию и право на личную охрану.