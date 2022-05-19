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Бундестаг лишил привилегий бывшего канцлера Шредера из-за связей с Россией

Бывшего канцлера ФРГ Шредера лишили финансовых привилегий из-за связей с Россией

Фото: imago-images.de / globallookpress.com

Бюджетный комитет бундестага лишил части финансовых привилегий бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера из-за его связей с Россией. Об этом сообщает t-online.

Комитет решил остановить государственное финансирование бюро экс-канцлера и выплату зарплат его сотрудникам. Однако Шредеру сохранили пенсию и право на личную охрану.

Ранее Христианско-демократический союз (ХДС) выступил с предложением лишить бывшего канцлера ФРГ пенсии для госслужащих из-за связей политика с Россией. По данным немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), данное предложение связано с контактами Шредера с президентом России Владимиром Путиным, а также его нахождением на постах в российских энергетических компаниях.

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию с призывом к Европейскому союзу (ЕС) ввести санкции против бывшего канцлера ФРГ из-за его деловых и политических связей с Россией. Большинство депутатов Европарламента высказались за введение рестрикций против Шредера.

Согласно принятой резолюции, санкции объединения должны быть распространены на европейских членов советов директоров крупных российских компаний и политиков, которые продолжают получать российские деньги.

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Анжелика Бережная
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