FAZ: ХДС предложил лишить бывшего канцлера ФРГ Шредера пенсии из-за связей с Россией

Христианско-демократический союз (ХДС) выступил с предложением лишить бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера пенсии для госслужащих из-за связей политика с Россией. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным немецкого издания, данное предложение связано с контактами Шредера с президентом России Владимиром Путиным, а также его нахождением на постах в российских энергетических компаниях. При этом отмечается, что правящая коалиция не заходит так далеко как ХДС в данном вопросе.

Автор материала Маркус Венер также процитировал слова депутата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Кати Маст. Парламентарий отметила, что речь в данном случае идет о праве собственности, поэтому такой шаг крайне сомнителен.

Ранее американское издание Politico опубликовало рейтинг немецких политиков и бизнесменов, выступавших за сотрудничество с Россией и виновных в ошибочном подходе Берлина к Москве. Его возглавила экс-канцлер Ангела Меркель. В списке также оказались президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который выступал за сотрудничество с Москвой в энергетической сфере, а также экс-канцлер Герхард Шредер за «вечную верность» президенту России. Кроме того, в него включили лидера крупнейшей оппозиционной партии страны Христианско-демократический союз Фридриха Мерца.

