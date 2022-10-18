Озвучены последствия позднего отцовства для ребенка

ТАСС: изменения в сперматозоидах поздних отцов повлияли на нервную систему будущих детей

Команда ученых из разных стран, включая отечественных специалистов из МГУ, озвучила последствия позднего отцовства для будущего ребенка. Согласно результатам исследования, с возрастом изменения в сперматозоидах могут повлиять на нервную систему детей. Об этом со ссылкой на пресс-службу университета сообщает ТАСС.

В ходе работы авторы рассмотрели механизм эпигенетических мутаций (хотя полноценными мутациями это не считается, поскольку нуклеотидная последовательность не меняется) в сперматозоидах пожилых отцов. Выяснилось, что в некоторых участках ряда генов, ответственных за развитие нервной системы будущего плода, изменяется метилирование ДНК, контролирующая работу этих генов.

До этого открытия считалось, что подобные изменения происходят случайным образом. Изучение механизма генетических и эпигенетических изменений поможет ученым в будущем корректировать здоровье ребенка еще до его зачатия.

Ранее ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке (РАСН) Мария Воронцова в рамках выступления на Третьем Евразийском женском форуме заявила о необходимости понимания собственных генетических особенностей.