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09:02, 18 октября 2022Наука и техника

Озвучены последствия позднего отцовства для ребенка

ТАСС: изменения в сперматозоидах поздних отцов повлияли на нервную систему будущих детей

Фото: unsplash

Команда ученых из разных стран, включая отечественных специалистов из МГУ, озвучила последствия позднего отцовства для будущего ребенка. Согласно результатам исследования, с возрастом изменения в сперматозоидах могут повлиять на нервную систему детей. Об этом со ссылкой на пресс-службу университета сообщает ТАСС.

В ходе работы авторы рассмотрели механизм эпигенетических мутаций (хотя полноценными мутациями это не считается, поскольку нуклеотидная последовательность не меняется) в сперматозоидах пожилых отцов. Выяснилось, что в некоторых участках ряда генов, ответственных за развитие нервной системы будущего плода, изменяется метилирование ДНК, контролирующая работу этих генов.

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До этого открытия считалось, что подобные изменения происходят случайным образом. Изучение механизма генетических и эпигенетических изменений поможет ученым в будущем корректировать здоровье ребенка еще до его зачатия.

Ранее ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке (РАСН) Мария Воронцова в рамках выступления на Третьем Евразийском женском форуме заявила о необходимости понимания собственных генетических особенностей.

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Елена Апазиди
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