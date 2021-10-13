Россиянам рассказали о важности знания своих генетических особенностей

Член РАСН Воронцова: знание своей генетики позволит более осознанно подойти к здоровью

Ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России, член президиума Российской ассоциации содействия науке (РАСН) Мария Воронцова в рамках выступления на Третьем Евразийском женском форуме рассказала о важности знания собственных генетических особенностей. Ее слова приводит РИА Новости.

По слова специалиста, человеческие гены нельзя назвать ни панацеей, ни злом для организма. Но знание своих особенностей позволит более осознанно подойти к своему здоровью, а также здоровью своих будущих детей, считает Воронцова. Кроме того она пояснила, что массовый подход к лечению пациентов, производящийся по определенным стандартам, далеко не всегда оказывается достаточно эффективным.

«Персонализированная медицина — это индивидуальный подход к каждому человеку. Я думаю, что на сегодняшний день это не совсем возможно внедрить (повсеместно), но за этим будущее», — заключила она.

Ранее ученые больницы Mount Sinai в Нью-Йорке провели исследование, которое выявило, что матери способны передавать антитела к коронавирусу своим детям через грудное молоко. Таким образом младенцы, находящиеся на грудном вскармливании, получают частичную защиту от вируса.