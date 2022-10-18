В МЧС опровергли данные о принуждении сотрудников к просмотру сводок Минобороны

В МЧС Подмосковья отвергли данные о принуждении сотрудников к просмотру сводок Минобороны

В управлении МЧС по Подмосковью опровергли информацию о том, что спасателей принуждают к просмотру сводок Минобороны России о ходе специальной военной операции на Украине.

Издание Baza сообщило, что в Подмосковье сотрудников МЧС решили оградить от негативного информационного воздействия. «В ведомстве решили перейти на "позитив" — теперь личному составу будут ежедневно рассказывать о ходе проведения спецоперации», — отмечает издание.

Уточняется, что спасателям будут транслировать сводки Минобороны и сюжеты телеканала «Россия-24».

Издание также опубликовало фотографию письма за подписью начальника управления кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения А.Р. Пушкина. В нем рекомендуется ежедневно информировать личный состав о ходе проведения специальной военной операции.

В пресс-службе МЧС по Московской области опровергли эти сведения и существование подобного документа. В министерстве подчеркнули, что руководство в устной форме рекомендовало использовать официальные источники информации, однако категоричного поручения на этот счет не поступало. «Конкретных указаний, что будут транслироваться постоянно сводки Игоря Конашенкова и сюжеты с "России 24", нет. Просмотра трансляций в обязательном порядке нет, именно документов касательно просмотров YouTube и пользования Telegram-каналами тоже не существует. В устной форме нам рекомендовано пользоваться официальными источниками информации, но документально это ни коим образом не подтверждено», — говорится в сообщении.

Информация о том, что сотрудников МЧС принуждают смотреть сводки Минобороны не получила распространения в СМИ. Ряд изданий опубликовали опровержение этих сведений.