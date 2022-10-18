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12:58, 18 октября 2022Мир

Песков заявил о намерении обвинить Россию во взрывах на «Северных потоках»

Песков: Россия сожалеет из-за закрытого режима расследования взрывов на «Северных потоках»
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Россия сожалеет, что расследование взрывов на «Северных потоках» идет в закрытом режиме без взаимодействия с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля рассказал о намерении западных стран обвинить российскую сторону во взрывах на газопроводах. «Главное, что то, как это выглядит с публичного ракурса — по заявлениям, которые мы слышим из Германии, Дании, — это расследование априори подгоняется под то, чтобы ответственность возложить на Россию. Это абсурдно», — сказал Песков.

Взрывы на «Северных потоках» в Балтийском море произошли в конце сентября. Версию о том, что диверсия стала причиной произошедшего, выдвигали и западные страны, и Москва, а российский президент Владимир Путин даже утверждал, что аварию «организовали англосаксы». Американские власти версию о своей причастности отвергают.

Немецкие следователи уже изучили фотографии с места утечек на «Северных потоках», сделанные подводным беспилотником. Они указали, что повреждения могли возникнуть только из-за применения взрывчатки.

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Анжелика Бережная
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