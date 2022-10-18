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13:19, 18 октября 2022Россия

Появились подробности обстрела граничащих с Украиной поселков

Курский губернатор Старовойт заявил, что в приграничные поселки прилетело более 6 снарядов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

При обстреле граничащих с Украиной поселков Теткино и Попово-Лежачи в Курской области на их территорию прилетело более шести снарядов. Такие подробности украинской атаки раскрыл губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

По его словам, снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в жилой дом, который ранее сгорел, а также в огороды. Из-за обстрела перебиты провода, специалисты уже приступили к ликвидации последствий случившегося.

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Саперы также обезвредили часть снарядов, которые не разорвались. Старовойт обратился к жителям с просьбой сообщать об обнаруженных неразорвавшихся снарядах по номеру телефона 112 и не трогать их руками.

Украина обстреляла два российских поселка 18 октября. Старовойт рассказал о полученных сообщениях о перебоях с электричеством. До этого ВСУ атаковали Теткино и Попово-Лежачи 13 октября — тогда были нанесены не менее 15 ударов, из-за чего загорелась подстанция в Попово-Лежачах.

В Курской области до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что подобный режим вводится при наличии реальной возможности совершения теракта.

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Анастасия Шейкина
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