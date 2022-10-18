В ЛНР предсказали отсутствие реакции Запада на доклад ООН о преступлениях ВСУ

Мирошник заявил, что Запад не отреагирует на доклад СПЧ ООН о преступлениях ВСУ

Глава представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник предсказал отсутствие реакции со стороны Запада на опубликованный доклад Комиссии Совета по правам человека (СПЧ) ООН о преступлениях солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) против российских военнопленных, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в нынешних реалиях доклад организации является констатацией очевидных вещей, после которой ничего не последует. «Кто сегодня из западных политиков потребует наказания этих преступников, наплевавших на Женевские конвенции? Какое из государств Запада введет санкции против Украины за то, что ее боевики издеваются над пленными?», — вопрошает представитель республики.

Представитель ЛНР также выразил сомнение, что страны НАТО будут готовы отказаться от поставок вооружений Киеву. По его словам, члены альянса не признают свою причастность к этим убийствам, поскольку они вооружают украинских боевиков. «Вопрос только в том, заставят ли СПЧ объяснять, что они не то имели в виду или просто проигнорируют факт очевидных преступлений», — резюмирует Мирошник.

Доклад Комиссии СПЧ ООН о преступлениях украинских военных был опубликован 18 октября. Комиссия признала совершение как минимум двух военных преступлений солдат ВСУ против российских военнопленных.