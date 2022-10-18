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15:48, 18 октября 2022Мир

В ООН заявили о совершенных ВСУ военных преступлениях против пленных россиян

Комиссия СПЧ ООН признала факты совершения ВСУ военных преступлений против пленных россиян

Фото: Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершили как минимум два военных преступления против российских военнопленных. Данные факты Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) ООН по расследованию на Украине признала в докладе, который был опубликован 18 октября, сообщает РИА Новости.

Речь идет о двух случаях, которые произошли в марте 2022 года на территории Харьковской и Киевской областей.

«Комиссия также задокументировала два случая, когда украинские вооруженные силы стреляли, ранили и пытали захваченных в плен солдат российских вооруженных сил, что является военными преступлениями. После их захвата эти солдаты получили статус военнопленных и были защищены в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в докладе.

Так, в первом случае украинские военные в населенном пункте Малый Роган Харьковской области с 24 по 26 марта специально выстрелили с близкого расстояния в ноги трем пленным россиянам. Кроме того, один из пострадавших был избит прикладом винтовки, когда его допрашивали.

Второй инцидент произошел 29 марта близ населенного пункта Дмитровка в Киевской области. Тогда боец ВСУ три раза выстрелил с близкого расстояния в российского военного, который до этого уже был ранен. Также на оказавшемся в распоряжении комиссии видео можно увидеть еще нескольких солдат Вооруженных сил России, которые неподвижно лежат поблизости. При этом у одного из них связаны за спиной руки, а на его голове виднеется рана, что может свидетельствовать о том, что он был казнен украинскими военными.

Ранее глава СПЧ при президенте России Валерий Фадеев направил обращение в ООН, Международный комитет Красного Креста, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и ряд других организаций из-за видео, на кадрах которого запечатлены, предположительно, тела казненных мирных жителей Купянска в Харьковской области.

До этого военнослужащий ВСУ Александр Борщ заявил об издевательствах над пленными российскими военными. По его словам, над ними издеваются только националистические батальоны.

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Варвара Кошечкина
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