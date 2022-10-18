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09:33, 18 октября 2022Силовые структуры

Из Египта экстрадирован заказавший убийство партнера российский бизнесмен

Египет выдал России московского бизнесмена, заказавшего убийство бывшего делового партнера

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В аэропорту Каира российским полицейским был передан московский бизнесмен Владимир Татусов, который, как считают правоохранители, заказал убийство бывшего делового партнера. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина экстрадирован из Египта по запросу Генпрокуратуры России. Татусов был объявлен в международный розыск московскими следователями МВД. При взаимодействии Интерпола россиянина нашли и задержали в Египте 2 октября.

Татусову вменяется приготовление к убийству по найму группой лиц по предварительному сговору. По данным МВД, он, будучи руководителем коммерческой организации, решил устранить бывшего соучредителя предприятия из-за возникшего между ними в 2010 году финансового конфликта.

Татусов нашел исполнителей, которые за денежное вознаграждение согласились совершить убийство, но преступление предотвратили сотрудники правоохранительных органов, однако заказчик успел скрыться.

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Любовь Ширижик
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