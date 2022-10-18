В Сихотэ-Алинском заповеднике обустроены новые стационары для изучения тигра

В Сихотэ-Алинском заповеднике обустроены три новых стационара для изучения амурского тигра

В Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье были обустроены научные стационары на трех новых участках. Каждый представляет собой просторное строение из бруса, приспособленное для круглогодичного пребывания. Об этом сообщается на сайте Всемирного фонда дикой природы.

Стационары обустроены на участках «Усть-Серебряный», в устье ключа Серебряный, в центральной части, «Курума», в долине одноименной реки в южной части, и «Сагдиевская» — на берегу реки Колумбе в северо-западной части.

Новые стационары приспособлены для проживания до 5-6 человек, рассказала директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина. В них смогут останавливаться инспектора, патрулирующие участок, научные сотрудники или приезжие ученые. Планируется обновлять инфраструктуру также и на других участках заповедника.

Сихотэ-Алинский заповедник является одним из старейших и крупнейших заповедников в ареале амурского тигра. За годы его существования создана сеть из более 50 инфраструктурных объектов. Многие из них были построены в прошлом веке, поэтому потребовалось обновление. Сихотэ-Алинский заповедник является домом для большей части группировки амурского тигра в регионе.

В июле сообщалось, что тигрице из Сихотэ-Алинского заповедника, которая любит прогуливаться возле трассы Тереней-Пластун, придумают кличку. Тигрицу часто встречают проезжающие по трассе автомобилисты, она относится к этому с любопытством и без агрессии.