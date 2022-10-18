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03:53, 18 октября 2022Мир

В Китае обвинили США в обогащении на Европе

«Хуаньцю шибао»: США усиливают зависимость Европы от себя из-за конфликта на Украине

Фото: Unsplash

На фоне конфликта на Украине все большее число компаний Европы сталкиваются с трудностями. Им стремятся помочь США, увеличивая зависимость Евросоюза от себя, пишет издание из Китая «Хуаньцю шибао».

«Перед лицом кризиса в еврозоне США, с одной стороны, выражают поддержку Украине и ЕС посредством военной и экономической помощи и совместных санкций. С другой, они пытаются превратить беду Европы в шанс для себя и извлечь прибыль», — отмечается в материале.

По данным издания, производители и инвесторы из ЕС спешат мигрировать в СЩА из-за серьезных проблем в ключевых отраслей промышленности и экономической рецессии в регионе. Антироссийские санкции привели к хаосу в Европе и мире: так,
ресурсоемкие предприятия вынуждены сокращать сотрудников или замораживать производство из-за подорожания энергоресурсов.

«В конечном счете оказалось, что США не собираются ослаблять свой контроль над Европой из-за кризиса на Украине. Наоборот, они рассматривают конфликт как возможность усилить доминирование над союзниками», — заключило «Хуаньцю шибао».

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Марина Совина
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