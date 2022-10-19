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14:42, 20 октября 2022Наука и техника

Гидрографический катер «Анатолий Князев» вышел на испытания

Большой гидрографический катер «Анатолий Князев» проекта 19920 вышел на испытания в море
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Львов / РИА Новости

Построенный для нужд Балтийского флота многофункциональный большой гидрографический катер «Анатолий Князев» вышел на заводские ходовые испытания в море. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

«Большой гидрографический катер проекта 19920, построенный для Балтийского флота на АО "Окская судоверфь", приступил к проведению ходовых испытаний в полигонах Балтийского моря», — рассказали в пресс-службе Балтфлота.

Отмечается, что представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем катера проверят работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также проведут маневренные и скоростные испытания. После завершения заводских и государственных испытаний катер войдет в состав флота и его гидрографической службы.

«Большие гидрографические катера проекта 19920 являются многофункциональными в своем классе и обладают большим спектром возможностей для производства гидрографических исследований морского дна, воды и обслуживания береговых объектов системы навигационно-гидрографического обеспечения деятельности ВМФ», — сообщили в пресс-службе.

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Катера проекта 19920 «Баклан» разработали в нижегородском конструкторском бюро «Вымпел». Суда этого проекта предназначены для доставки личного состава и грузов, обслуживания и ремонта средств навигационного оборудования и выполнения гидрографических работ, а также лоцманской проводки подлодок.

В мае спустили на воду построенное по заказу Минобороны России малое гидрографическое судно «Яков Лапушкин» проекта 19910.

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Даниил Иринин
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