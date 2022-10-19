Чеченский генерал рассказал о продвижении в Соледаре

Генерал Алаудинов заявил о продвижении бойцов «Ахмата» и народной милиции ЛНР в Соледаре

Командир спецназа «Ахмат», секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов заявил РИА Новости о продвижении бойцов спецназа и народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в Соледаре в Донецкой народной республике (ДНР).

По словам чеченского генерала, военные продвинулись за сутки на расстояние порядка одного километра, что является хорошим результатом в условиях данного участка.

«Мы каждый день двигаемся вперед. Только за вчерашний день в Соледаре мы продвинулись на расстояние порядка одного километра», — указал Алаудинов.

Ранее Алаудинов сообщил, что в зоне специальной военной операции (СВО) складывается стабильная ситуация. «На его [Алаудинова] участке в последние три дня наблюдалась активность противника. Только за прошедшие сутки враг семь раз предпринимал попытки контратаковать наши позиции и неизменно отступал, оставляя на поле сражения подбитую технику и трупы», — подтвердил глава Чечни Рамзан Кадыров.