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12:13, 19 октября 2022Россия

Чеченский генерал рассказал о ситуации в зоне СВО

Чеченский генерал Алаудинов назвал стабильной ситуацию в зоне спецоперации

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В зоне специальной военной операции (СВО) складывается стабильная ситуация. Об этом главе Чечни Рамзану Кадырову доложил генерал Апты Алаудинов, пишет глава республики в Telergam-канале.

«На его [Алаудинова] участке в последние три дня наблюдалась активность противника. Только за прошедшие сутки враг семь раз предпринимал попытки контратаковать наши позиции и неизменно отступал, оставляя на поле сражения подбитую технику и трупы», — написал Кадыров.

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В результате удалось уничтожить, предварительно, более 30 танков и бронетранспортеров, Украина также потеряла свыше 150 военнослужащих. Кадыров указал, что Киев продолжает использовать жестокую тактику по отношению к своим военнослужащим: он бросает их на верную смерть, делая ставку исключительно на массовость в живой силе и технике.

Глава Чечни рассказал, что на артемовском направлении союзные силы продвигаются вперед и занимают новые территории. Также он сообщил об успехах в Соледаре и Яковлевке.

Ранее командующий российскими войсками в зоне СВО Сергей Суровикин назвал напряженной ситуацию в зоне спецоперации, отметив, что Украина продолжает атаковать позиции российских войск. В частности, подобная обстановка наблюдается на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.

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Анастасия Шейкина
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