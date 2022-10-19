В МВД опровергли информацию о поиске уклонистов при помощи дорожных камер

МВД опровергло информацию о поиске уклоняющихся от мобилизации с помощью дорожных камер

В МВД России опровергли информацию о том, что уклоняющихся от частичной мобилизации граждан начнут искать с помощью дорожных камер.

Telegram-канал SHOT 11 октября разместил публикацию, в которой утверждалось, что россиян, не явившихся в военкомат после получения повестки в рамках частичной мобилизации, начнут задерживать и сотрудники ГИБДД. Сообщалось, что автомобильные номера уклонистов будут внесены в систему программно-аппаратного комплекса «Поток». В результате, когда дорожные камеры зафиксируют автономера уклонистов, информация об этом станет сразу поступать инспекторам ГИБДД, которые будут останавливать таких водителей и доставлять их либо в отдел, либо в комиссариат.

При этом канал ссылался на анонимный источник. Никаких данных, которые могли бы подтвердить надежность и достоверность приведенной информации, в посте не приводилось.

Позже, 19 октября, МВД России в ответ на запрос портала Autonews.ru опровергло сообщения о том, что уклоняющихся от частичной мобилизации начнут искать и задерживать при помощи дорожных камер комплекса «Поток». Как подчеркнули в ведомстве, данная информация не соответствует действительности.

Публикация получила широкий охват в федеральных и региональных СМИ. В частности, подобные материалы появились на сайте REGNUM, «Росбалт» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), «Вести Московского региона» и MSK1.RU. Кроме того, сообщения распространяли паблики и пользователи в соцсетях (1, 2, 3, 4). При этом позже многие СМИ разместили публикации с опровержением данной информации.