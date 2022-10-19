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13:56, 19 октября 2022Россия

Минобороны заявило об уничтожении 30 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении

Минобороны России отчиталось об уничтожении 30 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: РИА Новости

Ночью с 18 на 19 октября на краснолиманском направлении была сорвана попытка украинских войск форсировать реку Жеребец в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России в Telegram-канале.

Произошло это в районах населенных пунктов Стельмаховка, Розовка и Райгородка. В результате российские войска уничтожили более 30 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), три боевые бронированные машины и два автомобиля, отчитались в Минобороны.

14 октября российское военное ведомство заявляло, что на это направлении противник пытался вести разведку боем по всей линии соприкосновения. Уточнялось, что действиями российских войск при поддержке артиллерии украинской стороне было нанесено огневое поражение, а остатки подразделений ВСУ отброшены на исходные позиции.

18 октября командующий Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что российская армия обеспечит своевременный выезд мирных жителей из Херсонской области.

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Евгения Куликова
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