Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:14, 14 октября 2022Россия

Минобороны сообщило о попытке ВСУ вести разведку на краснолиманском направлении

Минобороны России заявило о попытке ВСУ вести разведку на краснолиманском направлении

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

На краснолиманском направлении в течение суток подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, действиями российских войск при поддержке артиллерии противнику было нанесено огневое поражение. Остатки подразделений ВСУ отброшены на исходные позиции, уточнили в Минобороны.

В результате уничтожено свыше 120 украинских военных, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре автомобиля, заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что российские войска поразили пункты временной дислокации формирования наемников «Иностранный легион». По информации Министерства обороны, ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Власти подтвердили гибель еще троих мобилизованных россиян на Украине
Ведущий Fox News Карлсон обвинил Зеленского в наглости
Врач перечислила самые частые причины переедания среди россиян
Названа самая красивая женщина в мире
Раскрыты самые бюджетные пляжные направления на осенние каникулы
Предложивший «расстрелять» командиров погибших мобилизованных депутат объяснился
Леонардо Ди Каприо выступит свидетелем по делу о мошенничестве
Британского министра финансов отправили в отставку из-за скандальной реформы
Лукашенко заявил о нежелании Запада слушать Путина
В РПЦ сообщили о гибели трех священников в ходе спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.