Минобороны сообщило о попытке ВСУ вести разведку на краснолиманском направлении

Минобороны России заявило о попытке ВСУ вести разведку на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении в течение суток подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались вести разведку боем по всей линии соприкосновения. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, действиями российских войск при поддержке артиллерии противнику было нанесено огневое поражение. Остатки подразделений ВСУ отброшены на исходные позиции, уточнили в Минобороны.

В результате уничтожено свыше 120 украинских военных, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре автомобиля, заключили в ведомстве.

Ранее стало известно, что российские войска поразили пункты временной дислокации формирования наемников «Иностранный легион». По информации Министерства обороны, ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ.