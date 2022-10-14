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14:14, 14 октября 2022Россия

Минобороны отчиталось об ударе по наемникам «Иностранного легиона»

Минобороны России заявило об ударе по наемникам «Иностранного легиона» под Николаевом

Фото: РИА Новости

Российские войска поразили пункты временной дислокации формирования наемников «Иностранный легион». Об этом в пятницу, 14 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и формирования наемников "Иностранный легион"», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там уточнили, что потери противника составили более 170 солдат и боевиков, а также четыре боевых машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники.

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Никита Абрамов
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