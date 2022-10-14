Минобороны отчиталось об ударе по наемникам «Иностранного легиона»

Минобороны России заявило об ударе по наемникам «Иностранного легиона» под Николаевом

Российские войска поразили пункты временной дислокации формирования наемников «Иностранный легион». Об этом в пятницу, 14 октября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Ракетными ударами ВКС России в районе города Николаев поражены пункты временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной бригады ВСУ и формирования наемников "Иностранный легион"», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там уточнили, что потери противника составили более 170 солдат и боевиков, а также четыре боевых машины, три пикапа и шесть единиц автомобильной техники.

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