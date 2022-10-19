Кара Делевинь появилась на публике в бюстгальтере и пиджаке нараспашку

Модель Кара Делевинь появилась на презентации в Каннах в бюстгальтере и пиджаке нараспашку

Британская модель Кара Делевинь появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соотвествующие снимки приводит издание Daily Mail.

30-летняя знаменитость посетила презентацию документального сериала Planet Sex («Планета секса»), организованной в рамках выставки MIPCOM 2022 в Каннах. Известно, что в данном проекте она выступила в роли ведущей и продюсера. Для мероприятия манекенщица выбрала костюм песочной гаммы, состоящий из брюк и пиджака нараспашку, из-под которого виднеется сине-фиолетовый бюстгальтер. Образ звезды был дополнен туфлями на шнуровке и шпильке в тон наряду.

Визажисты сделали акцент на естественную внешность, сделав макияж в нюдовых оттенках. Парикмахеры, в свою очередь, оставили волосы модели распущенными и уложили их в крупные локоны.

В сентябре мировые СМИ опубликовали фото, на которых Кара Делевинь запечатлена в грязных носках и футболке с изображением Бритни Спирс и спортивные штаны. При этом она была без обуви и с растрепанными волосами. Сообщалось, что Делевинь вернулась с фестиваля Burning man, который ежегодно проводится в штате Невада. За несколько дней пребывания в пустыне Блэк-Рок она ни разу не поела и не приняла душ.