Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:01, 19 октября 2022Ценности

Кара Делевинь появилась на публике в бюстгальтере и пиджаке нараспашку

Модель Кара Делевинь появилась на презентации в Каннах в бюстгальтере и пиджаке нараспашку
Кара Делевинь

Кара Делевинь. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Британская модель Кара Делевинь появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соотвествующие снимки приводит издание Daily Mail.

30-летняя знаменитость посетила презентацию документального сериала Planet Sex («Планета секса»), организованной в рамках выставки MIPCOM 2022 в Каннах. Известно, что в данном проекте она выступила в роли ведущей и продюсера. Для мероприятия манекенщица выбрала костюм песочной гаммы, состоящий из брюк и пиджака нараспашку, из-под которого виднеется сине-фиолетовый бюстгальтер. Образ звезды был дополнен туфлями на шнуровке и шпильке в тон наряду.

Материалы по теме:
Культ наготы. Падчерица Камалы Харрис топлес и мужчины в трусах: чем запомнилась Неделя моды в Нью-Йорке?
Культ наготы.Падчерица Камалы Харрис топлес и мужчины в трусах: чем запомнилась Неделя моды в Нью-Йорке?
14 сентября 2022
Кара настигла: самая яркая модель 2010-х пугает фанатов нестабильной психикой. Что случилось с Карой Делевинь?
Кара настигла:самая яркая модель 2010-х пугает фанатов нестабильной психикой. Что случилось с Карой Делевинь?
6 октября 2022

Визажисты сделали акцент на естественную внешность, сделав макияж в нюдовых оттенках. Парикмахеры, в свою очередь, оставили волосы модели распущенными и уложили их в крупные локоны.

В сентябре мировые СМИ опубликовали фото, на которых Кара Делевинь запечатлена в грязных носках и футболке с изображением Бритни Спирс и спортивные штаны. При этом она была без обуви и с растрепанными волосами. Сообщалось, что Делевинь вернулась с фестиваля Burning man, который ежегодно проводится в штате Невада. За несколько дней пребывания в пустыне Блэк-Рок она ни разу не поела и не приняла душ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Миллиардер из США предложил Киеву отказаться от НАТО и оставить Крым России
Названы самые распространенные в Подмосковье преступления
Лечение от депрессии изменило структуру мозга
В США назвали исключенных из антироссийских санкций «священных коров» ЕС
Украинцам посоветовали мигрировать от холодов
Кара Делевинь появилась на публике в бюстгальтере и пиджаке нараспашку
Американский ведущий набросился с критикой на Байдена из-за Украины
В Госдуме попросили дать отсрочку педагогам детских домов и интернатов
Стало известно о планах Киева провести зачистки территорий по методике армии США
Стало известно о формировании на Украине отрядов для зачисток территорий
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.