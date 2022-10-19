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19:30, 19 октября 2022Россия

В ДНР пообещали вернуть с фронта студентов

Врио главы ДНР Пушилин пообещал вернуть студентов с фронта

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин пообещал сделать все возможное, чтобы вернуть с фронта местных студентов. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, возвращение студентов к учебе «должно пройти плавно и гладко, без каких-то рисков для того, чтобы оголить где-то фронт». «Думаю, что все, что в моих силах, я сделаю и мы все-таки вернем наших студентов к учебе», — добавил он.

Ранее врио главы ДНР заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе полностью контролируется российскими войсками, однако у Вооруженных сил Украины остается возможность обстреливать населенные пункты региона. При этом Пушилин призвал не ждать в ближайшее время изменений на линии фронта.

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Алевтина Запольская
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