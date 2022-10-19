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08:07, 19 октября 2022Россия

Песков ответил на вопрос о мерах по COVID-19 в Кремле

Песков заявил, что в Кремле сохраняются меры безопасности по коронавирусу

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Кремле сохраняются меры предосторожности, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Частично они сохраняются, действительно, меры предосторожности и в отношении мероприятий с участием президента тоже. Да, действительно, мы тестируемся часто. То есть частично они [ограничения] сохраняются», — сказал официальный представитель Кремля.

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Ему неизвестно, будет ли Путин проходить повторную вакцинацию от коронавируса.

18 октября президент Владимир Путин призвал россиян пройти повторную вакцинацию от коронавируса. Так он ответил на слова губернатора Самарской области Дмитрия Азарова о том, что власти региона призывают граждан сделать новую прививку от COVID-19.

До этого Песков ответил на вопрос об ограничениях по коронавирусу вокруг Путина. По его словам, они сохраняются, но их приходится смягчать в ходе саммитов.

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Анастасия Шейкина
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