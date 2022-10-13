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15:22, 13 октября 2022Россия

Кремль ответил на вопрос об ограничениях по COVID-19 вокруг Путина

Песков заявил, что коронавирусные ограничения вокруг Путина сохраняются
СюжетМасочный режим:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Ограничения по COVID-19 вокруг президента России Владимира Путина сохраняются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По его словам, ограничения по коронавирусу приходится смягчать в ходе саммитов.

13 октября Путин прибыл в Астану для участия в трех международных мероприятиях. Он принял участие в шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, 14 октября президент планирует посетить заседание Совета глав государств СНГ и саммит «Россия-Центральная Азия».

5 сентября Песков заявлял, что не знает, ревакцинировался ли Путин от COVID-19. Президент за время пандемии никогда не заражался коронавирусом, подчеркнул он.

Роспотребнадзор с 1 июля снял в России все введенные из-за пандемии коронавируса ограничения, включая масочный режим и запрет на ночную работу заведений общественного питания.

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Анастасия Шейкина
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