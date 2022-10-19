Банки притормозили кредитование после начала мобилизации россиян

РБК: банки притормозили кредитование в России с момента начала частичной мобилизации

Российские банки снизили объем выданных кредитов с момента объявления президентом страны Владимиром Путиным частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг Бюро» (ранее «Эквифакс») сообщает РБК.

Кредитование затормозилось во всех сегментах рынка, однако особенно сильно ситуация сказалась на ипотеке. К 10 октября доля одобрения заявок снизилась на 13,7 процентного пункта по сравнению с 19 сентября, до 59,1 процента. В начале октября падение составило почти 10 процентных пунктов, хотя ранее недельная динамика не превышала двух процентных пунктов.

Одобрение кредитов наличными снизилось на 4 процентных пункта, до 31 процента, в кредитных картах — на 7 процентных пунктов, до 20 процентов, в POS-кредитах — на 3 процентных пункта, до 19 процентов, а в автокредитах — на 5 процентных пунктов, до 24 процентов.

«Скоринг Бюро» ведет еженедельные замеры только с конца июля этого года, но в отношении предыдущих периодов у БКИ имеется помесячная статистика. Согласно данным компании, уровень одобрения заявок на ипотеку упал до минимума с марта 2022 года, а в сегменте автокредитов и кредитных карт был достигнут исторический минимум.

Гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин признал, что недельная статистика может не совсем точно передавать ситуацию, так как за этот период могут быть обработаны не все анкеты на получение кредитов. Однако снижение по итогам октября все равно будет существенным.

Он указал, что кредитные организации переоценивают риски, возникшие из-за внешних факторов, в том числе возможности мобилизации гражданина или члена его семьи. Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников в свою очередь напомнил, что на фоне изменения ситуации в стране мог измениться и портрет потенциального заемщика — более консервативные и платежеспособные клиенты отказались от получения кредитов.

Руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень напомнил, что повлиять могла и стихийная эмиграция, ведь среди уехавших было достаточное число потенциальных заемщиков, кредиты которым могли бы одобрить. При этом он считает, что в конце года уровень одобрения кредитных заявок все же традиционно вырастет.

