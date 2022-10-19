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10:47, 19 октября 2022Забота о себе

Девушка вычислила лучший день для знакомства в дейтинговых приложениях

Тиктокерша вычислила, что знакомиться в приложениях лучше всего в понедельник

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Понедельник — лучший день для знакомства в дейтинговом приложении, вычислила тиктокерша Джорджия Мерфи из Нью-Йорка (США). На ролик, в котором девушка рассказывает о своем эксперименте, обратило внимание издание The Sun.

Первоначально Мерфи предполагала, что знакомиться в приложениях лучше всего по четвергам и воскресеньям. По ее мнению, в четверг люди ищут компанию на выходные, а в воскресенье пытаются отвлечься от печальных мыслей. «Все погружаются в самокопание, думают о смерти и решают, с кем будут смотреть "Дом дракона"», — пошутила она.

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Мерфи решила проверить свою теорию и заплатила за премиум-подписку одного из дейтинговых приложений, чтобы получить как можно больше просмотров от потенциальных партнеров. В итоге в четверг она собрала 35 лайков, а в воскресенье — 42 лайка. К ее удивлению, в понедельник результат оказался заметно выше и того, и другого дня. Еще утром ей досталось 54 лайка.

Ранее американские психологи-исследователи Джон и Джули Готтман раскрыли формулу счастья и перечислили действенные способы улучшить атмосферу в паре. По их словам, секрет вечной любви и счастливых отношений состоит в простых ежедневных практиках.

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Александра Лисица
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