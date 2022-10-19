Европу предупредили о рекордном падении запасов дизеля

Bloomberg: запасы дизеля в Европе могут сократиться до минимума с 2011 года

Запасы дизеля в Евросоюзе зимой могут рекордно сократиться, пишет Bloomberg. По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, объем дизельного топлива, хранящегося на северо-западе Европы, в феврале упадет до 210,4 миллиона баррелей, это минимум с 2011 года.

Дело в том, что также с февраля вступает в силу запрет ЕС на ввоз по морю российской нефти, такой же запрет, но для сырой нефти, начнет действовать с декабря 2022-го. Однако пока Россия остается крупнейшим внешним поставщиком. Падение импорта совпадет с сезоном высокого спроса. «Импорт из альтернативных дальнемагистральных источников может быть ограничен», — предупредил главный аналитик Wood Mackenzie Джеймс Берли.

В конце сентября испанские СМИ предсказывали Европе дефицит дизеля. Более трети всего импорта этого топлива приходится на Россию, но после введения эмбарго на российские нефтепродукты поставки прекратятся. Чтобы заместить российские поставки дизеля, Европе придется снова наращивать собственное производство и увеличивать импорт из Саудовской Аравии, Индии и США по более высоким ценам, считает аналитик компании Kpler Эстебан Морено.