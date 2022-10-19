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15:20, 19 октября 2022Россия

В Госдуме ответили на вопрос о вывозе жителей из новых регионов России

В ГД заявили, что вывоз жителей из новых субъектов РФ не планируется, кроме Херсонщины

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Вывоз жителей из новых субъектов России не планируется, исключением станет Херсонская область. Об этом заявил депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Он пояснил, что введение военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях не повлияет на перемещение граждан внутри России.

Водолацкий подчеркнул, что введение военного положения в новых регионах России подразумевает усиление работы всех силовых и правоохранительных служб.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о введении военного положения в ДНР и ЛНР, а также на территории Запорожья и Херсонщины. Он отметил, что главы российских регионов будут вправе создать штабы для координации работы по повышению безопасности жителей.

19 октября врио главы Херсонской области Владимир Сальдо объявил о намерении вывести 60 тысяч жителей на левый берег Днепра и в другие регионы России.

Сальдо допустил, что перемещение жителей области займет около шести дней.

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Анна Щербакова
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