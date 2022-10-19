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20:46, 19 октября 2022Россия

Кадыров рассказал о захвативших неприступную ферму шестерых чеченцах

Глава Чечни Кадыров рассказал, что 6 чеченцев захватили ферму, 8 лет бывшую неприступной
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Кадр: видео Telegram-канал Kadyrov_95

Несколько бойцов чеченского спецназа — батальона «Запад-Ахмат» — смогли отбить у Вооруженных сил Украины (ВСУ) здание, захват которого не удавался в течение восьми лет. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров со ссылкой на главу батальона Исмаила Агуева.

По словам Кадырова, казавшееся неприступным здание было захвачено силами шестерых бойцов.

«Подразделением захвачены находящиеся на данном участке все самые стратегические позиции, включая ферму, которую не могли отбить у украинских бандформирований аж с 2014 года. Чеченским воинам понадобилось всего лишь шесть человек», — заявил глава Чечни.

При этом Кадыров подчеркнул, что территория, на которой находятся бойцы спецназа, по-прежнему находится в огневой доступности ВСУ.

Ранее Кадыров после решения о введении военного положения призвал «стереть с лица земли» центры принятия решений на Украине.

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Валерий Розенберг
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