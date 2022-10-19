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23:27, 19 октября 2022Мир

Иран ввел ответные санкции против Британии

МИД Ирана ввел санкции против Британии, в списке 9 физлиц, 2 телеканала и ряд организаций

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Иран ввел ответные санкции против Великобритании, обвинив власти королевства в подстрекательстве к беспорядкам в стране. В список добавлены девять физических лиц, два телеканала, Национальный центр кибербезопасности Великобритании и Управление правительственной связи (GCHQ), а также ряд компаний. Об этом сообщает иранский МИД.

«Вводя эти санкции, Иран признает правительство Британии ответственным за поддержку терроризма, нарушение прав человека, а также за то, что они с территории этой страны были причастны к организации и подстрекательству к беспорядком и террористическим действиям в Иране», — говорится в заявлении.

Санкции были введены против базирующегося в Британии иранского телеканала Iran International и персидской версии телеканала «Би-би-си», а также медиакомпаний Volant Media, Global Media и DMA Media. Среди физических лиц в санкционный список попал в том числе заместитель по вопросам безопасности в МВД Великобритании Том Тугендхат.

Попавшим в санкционный список будет запрещена выдача виз на въезд в страну, их имущество, активы и счета будут арестованы и заблокированы.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза решили обсудить расширение санкций в отношении Ирана и предполагаемое использование Россией иранских беспилотников в боях на Украине. Пока объединение не планирует вводить рестрикции в связи с возможными поставками Тегерана Москве.

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Марина Совина
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