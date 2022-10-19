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12:59, 19 октября 2022Моя страна

В столице Башкирии пройдет Всероссийский литературный фестиваль

В Уфе пройдет VI Всероссийский литературный фестиваль фестивалей «ЛиФФт-2022»

Фото: Alexander Osipenko / Unsplash

В столице Башкирии Уфе с 21 по 23 октября пройдет VI Всероссийский литературный фестиваль фестивалей «ЛиФФт-2022». Об этом в среду, 19 октября, сообщается на сайте министерства культуры республики.

Евразийский литературный фестиваль впервые состоялся шесть лет назад в Алуште. Уфу выбрали неслучайно — в этом городе живет прошлогодний победитель, народный писатель Башкортостана Марсель Салимов.

Целью фестиваля является укрепление связей писателей и читателей России, стран СНГ и дальнего зарубежья, создание единого всероссийско-евразийского литературного пространства, а также популяризация литературы народов Башкирии.

В рамках фестиваля пройдут круглые столы, конкурсы, лекции, презентации книг и встречи с писателями России, Евразии и Башкирии.

В мае в Уфе прошел 10-ый Молодежный литературный фестиваль «КоРифеи». Участие в мероприятии, согласно традиции, принимают не только молодые писатели, художники и музыканты, но и учителя-словесники и преподаватели-филологи, ученые, издатели детской книги, педагоги и библиотекари.

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Алина Гончарова
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