В России пройдут масштабные мероприятия в анклавах мигрантов

Патрушев анонсировал масштабные правоохранительные мероприятия в анклавах мигрантов

В России будут проведены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в анклавах мигрантов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, передает РИА Новости.

«Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране», — анонсировал он.

Кроме того, секретарь Совбеза заявил, что особое внимание уделят адаптации мигрантов и обучению их детей по общероссийским программам.

Ранее глава государства Владимир Путин призвал скорректировать концепцию государственной миграционной политики в связи с изменениями в мире. Он заявил о появлении моральных и региональных факторов, влияющих на миграционную сферу.

В августе сообщалось, что за второй квартал 2022 года в Россию приехало рекордное за шесть лет число трудовых мигрантов. По данным FinExpertiza, в Россию прибыли 4,16 миллиона иностранцев.

