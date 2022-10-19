Моргенштерн заявил о намерении лечь в реабилитационный центр

Моргенштерн рассказал об алкоголизме и заявил о намерении лечь в реабилитационный центр

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) рассказал об алкоголизме и заявил о намерении пройти лечение в реабилитационном центре. Об этом он сообщил в эфире в YouTube-шоу «Вписка».

24-летний артист описал последние полгода своей жизни словами «запой, семейная драма и рок-н-ролл», а также добавил, что на его развод с 22-летней Диларой Зинатуллиной повлияла алкогольная зависимость.

На вопрос ведущих о том, почему рэпер не может бросить употреблять спиртное в таких количествах, Моргенштерн ответил: «Я без этого уснуть не могу. До такого довел организм, что без бухла начинается тревожность, паранойя, тремор. Без бухла расслабиться не получается и кайфовать от жизни».

Исполнитель отметил, что планирует пройти лечение в реабилитационном центре, а также подчеркнул, что не хочет бросать употребление алкоголя самостоятельно, так как боится испытать алкогольный делирий (белую горячку).

«Сейчас выйдет альбомчик, я его отмечу хорошенько и, думаю, лечь в рехабчик на недельку-две. Прокапаться, очиститься и выйти из этой *****, потому что боюсь белую горячку поймать», — сообщил музыкант.

Ранее Моргенштерн рассказал о депрессии после отъезда из России в ОАЭ.