Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:26, 19 октября 2022Культура

Моргенштерн заявил о намерении лечь в реабилитационный центр

Моргенштерн рассказал об алкоголизме и заявил о намерении лечь в реабилитационный центр

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) рассказал об алкоголизме и заявил о намерении пройти лечение в реабилитационном центре. Об этом он сообщил в эфире в YouTube-шоу «Вписка».

24-летний артист описал последние полгода своей жизни словами «запой, семейная драма и рок-н-ролл», а также добавил, что на его развод с 22-летней Диларой Зинатуллиной повлияла алкогольная зависимость.

На вопрос ведущих о том, почему рэпер не может бросить употреблять спиртное в таких количествах, Моргенштерн ответил: «Я без этого уснуть не могу. До такого довел организм, что без бухла начинается тревожность, паранойя, тремор. Без бухла расслабиться не получается и кайфовать от жизни».

Исполнитель отметил, что планирует пройти лечение в реабилитационном центре, а также подчеркнул, что не хочет бросать употребление алкоголя самостоятельно, так как боится испытать алкогольный делирий (белую горячку).

«Сейчас выйдет альбомчик, я его отмечу хорошенько и, думаю, лечь в рехабчик на недельку-две. Прокапаться, очиститься и выйти из этой *****, потому что боюсь белую горячку поймать», — сообщил музыкант.

Ранее Моргенштерн рассказал о депрессии после отъезда из России в ОАЭ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Володин сообщил об отсрочке для многодетных отцов от частичной мобилизации
Раскрыта вредная особенность современного рациона
Во Львове частично отключат электроэнергию
Эрдоган предложил Зеленскому вариант урегулирования конфликта на Украине
Умер режиссер и продюсер Давид Кеосаян
Матвиенко объяснила введение военного положения в четырех регионах России
Россиянина задержали по подозрению в смертельном избиении пожилой матери
В Госдуме призвали запретить чиновникам использовать WhatsApp
В Германии прокомментировали новые правила выдачи виз россиянам
Украина запросила у Израиля «Пращу Давида»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.