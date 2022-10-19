Совбез заявил о 5 миллионах жителей Донбасса и юго-востока Украины в России

Патрушев: около 5 миллионов жителей Донбасса и юго-востока Украины нашли убежище в России

Около пяти миллионов жителей Донбасса и юго-восточных регионов Украины нашли убежище в России. Такое число назвал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, передает ТАСС.

По его словам, из-за этого появилась необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в области миграции.

Кроме того, Патрушев рассказал о выработке дополнительных мер по защите за рубежом соотечественников, пострадавших «в результате ярой русофобской политики недружественных государств».

Ранее сообщалось, что в Херсонской области власти планируют организовать перемещение около 50-60 тысяч жителей на левый берег Днепра и в другие российские регионы. По словам врио главы региона Владимира Сальдо, перемещение граждан займет около шести дней. В речном порту Херсона уже есть катера с людьми, которые готовы отправиться на левый берег Днепра, сказал он, подчеркнув, что в городе пока нет напряженности.