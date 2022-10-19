Звезда «Уральских пельменей» приехала в российский город и неприятно удивилась

Илана Юрьева из «Уральских пельменей» возмутилась состоянием туалета в цирке Новокузнецка

Звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Илана Юрьева (настоящая фамилия — Дылдина) приехала в Кузбасс и неприятно удивилась состоянию туалета в Новокузнецком государственном цирке, где коллектив выступил с концертом. Видео, снятое в санузле в российском городе, она показала в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Такая вот немножко другая сторона [жизни] артистов. (...) Вот такой здесь туалет. Чтоб вы понимали. М-да», — возмутилась Илана. На кадрах видно, что в уборной обшарпанные стены, у раковины нет полотенец или салфеток, а плитка на полу и кафель на стенах выглядят старыми и поврежденными. Артистка описала видео словами «обратная сторона гастролей».

Новокузнецкий государственный цирк на момент выхода материала ролик артистки не прокомментировал.

Ранее Юрьева показала закулисье проекта перед концертом в Екатеринбурге. Звезда шоу сняла на видео часть репетиции номера, по сюжету которого она сидит в чемодане.